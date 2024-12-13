Российский рынок акций на открытии демонстрирует снижение

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Российский рынок акций снижается на открытии Московской биржи в пятницу, юань укрепляется к рублю. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,56%, до 2 478,78 и 751,2 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 11,35 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,855 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне в 2 479,74 пункта (-0,52%), индекс РТС достиг 751,49 пункта (-0,52%). В свою очередь курс юаня ускорил рост и находился на отметке в 13,951 рубля (+15,1 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.