Позиция Кремля совпадает с заявлением Трампа об опасности ударов ATACMS вглубь России

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Заявление будущего президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ полностью отображает позицию Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в этом конкретном случае совпадает видение причин эскалации. И, безусловно, нам это импонирует. Очевидно, что Трамп понимает причины эскалации ситуации вокруг конфликта", - указал он.

Накануне Трамп охарактеризовал как глупое решение о нанесении ударов американским оружием вглубь российской территории, принятое, на его взгляд, с одобрения нынешнего главы вашингтонской администрации Джо Байдена.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, "вряд ли стоит забегать вперед и пытаться прогнозировать, какие будут действия после инаугурации" Трампа. "Время покажет, дождемся уже того момента, когда избранный президент займет свое место в Овальном кабинете", - добавил он.