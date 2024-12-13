Китай призвал отказаться от многолетних санкций в отношении Сирии

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Международное сообщество должно добиться снятия многолетних односторонних санкций в отношении Сирии и поддержать территориальную целостность этого ближневосточного государства. С таким заявлением выступил глава МИД Китая Ван по итогам встречи со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты.

"Международное сообщество должно эффективно защищать суверенитет и территориальную целостность Сирии, уважать ее национальные и религиозные традиции, позволить сирийскому народу принимать самостоятельные решения. Все страны должны сообща протянуть Сирии руку помощи и добиться снятия незаконных односторонних санкций, которые применялись в отношении нее на протяжении многих лет", - указал министр.

По его словам, тем самым мировая общественность сможет смягчить тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии. "Китай давно проводит в отношении Сирии политику по укреплению дружбы и сотрудничества. Мы никогда не вмешиваемся в ее внутренние дела и уважаем выбор сирийского народа", - подчеркнул Ван И.

Он отметил, что Пекин выступает за скорейшее восстановление мира в арабской республике. "Сирия в будущем должна решительно противостоять любым формам терроризма и экстремистским силам", - заключил китайский дипломат.

В конце прошлого месяца вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил были выведены из столицы. Башар Асад оставил президентский пост и покинул страну.

Во вторник Мухаммед аль-Башир, который с января возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении на пост главы сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.