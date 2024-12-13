Орбан оценил возможность обмена пленными на Рождество между Москвой и Киевом

© Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Россия дала согласие на обмен пленными с Украиной на Рождество, а Киев отказался, но надежда на это пока есть. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Он отметил, что в среду в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил возможность "рождественского перемирия" и масштабного обмена пленными между Москвой и Киевом. После этого Будапешт по дипломатическим каналам донес свою инициативу до Украины, однако Владимир Зеленский отверг это предложение. В тот же день Орбан публично выразил разочарование в этой связи.

"Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще существует", - сказал премьер в программе радиостанции. По его словам, массовый обмен пленными между сторонами конфликта "может осчастливить сотни или тысячи людей".

Орбан также обратил внимание, что выдвигая свою инициативу, "Венгрия действовала так, как и ожидалось от тысячелетнего европейского государства". Венгрия хотела бы, чтобы в период главного христианского праздника люди не погибали на поле боя, а "фейерверк был только на праздничном столе".

Вместе с тем глава венгерского правительства заметил, что до Рождества еще осталось время, и выразил надежду на изменение ситуации. "Давайте хотя бы на несколько дней остановим войну, из которой ничего не вышло", - призвал политик.