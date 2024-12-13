Котяков: закрепление за 31 декабря статуса выходного не актуально

© Александр Демьянчук/ ТАСС

Закрепление за 31 декабря статуса выходного дня сегодня не актуально, нынешний график праздничных дней позволяет делать 31 декабря выходным днем с помощью переносов. На это обратил внимание глава Минтруда России Антон Котяков в беседе с журналистами.

"Наш текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем с тем, чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи. Соответственно, на сегодняшний день этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас есть в этом году, и в следующем году", - сказал министр.

В декабре жителей России ожидает шестидневная рабочая неделя - суббота 28 декабря будет рабочим днем. Вместе с тем новогодние выходные будут длиться 11 дней - с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.