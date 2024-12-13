Суд постановил выдворить из РФ родителей напавшего на школьников в Краснодаре

© Официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю/ТАСС

Прикубанский районный суд Краснодара назначил гражданам Армении - родителям подростка, который проходит фигурантом дела о причинении ножевых ранений школьникам в Краснодаре, административное наказание в виде принудительного выдворения из страны. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края сообщает ТАСС.

Суд изучил материалы дела о нарушении режима пребывания на территории Российской Федерации в отношении родителей подростка, причинившего ножевые ранения сверстнику в школе Краснодара. По итогам рассмотрения дела суд постановил признать обоих виновными и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей с административным принудительным выдворением за пределы РФ, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, до фактического исполнения решения суда.