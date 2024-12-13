Гросси: Украина нежизнеспособна без оставшихся под ее контролем девяти атомных реакторов

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Энергосистема Украины не выдержит в случае нарушения работы оставшихся под ее контролем девяти ядерных реакторов. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на мероприятии Международного энергетического агентства (МЭА).

"Сегодня сложный день, в результате российских ударов пять украинских реакторов ограничили генерацию, чтобы избежать проблем с охлаждением из-за сокращения внешнего питания. Без оставшихся под контролем Киева девяти ядерных реакторов Украина не будет жизнеспособна, она полностью зависима от них", - указал Гросси.

Ранее МАГАТЭ информировало о том, что пять из девяти действующих атомных реакторов Украины сократили генерацию электроэнергии после ударов Вооруженных сил РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Согласно данным Минобороны РФ, российские ВС нанесли высокоточный удар по важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ее военно-промышленного комплекса. Это стало ответом на удар ракетами ATACMS по военному аэродрому в Таганроге 11 декабря.