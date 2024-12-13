В Грузии ввели запрет на использование масок на митингах

Парламент Грузии принял в третьем, заключительном, чтении закон, который запрещает закрывать на митингах лицо масками или другими средствами. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Пакет изменений, предусматривающий поправки в закон "О собраниях и манифестациях", поддержали 82 депутата, голосов против не было.

Согласно закону, в перечень запрещенных к применению предметов также вошла пиротехника и лазеры, которыми митингующие часто светят в глаза правоохранителей, и камеры наблюдения.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выступила с предложением запретить на митингах закрывать лица после того, как 7 декабря в ходе очередной протестной акции у парламента страны, на прилегающих к проспекту Руставели улицах были зафиксированы множественные факты нападения на граждан неизвестных в масках.

Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Поводом для протестов стало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.