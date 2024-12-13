Медведев убежден, что неонацисты на Украине "разобьют головы об общерусскую стену"

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Попытки разделить русских и украинцев бессмысленны, неонацисты "разобьют свои головы об общерусскую стену". Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей публикации для журнала "Международная жизнь".

"Русские и украинцы - один народ. Попытки вбить клин между нами с исторической точки зрения преступны и абсолютно несостоятельны. В разные годы выговские, мазепы, скоропадские и бандеры разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас", - уверен политик.