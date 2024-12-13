ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных российских граждан

© Михаил Терещенко/ТАСС

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину снизился на 2 п.п. за минувшую неделю и составляет 80%, по мнению 81% (минус 1 п.п.) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 6 по 8 декабря среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 51% респондентов (минус 3 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 56% участников опроса (минус 2 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 46%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 7%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 4%.