Запрет на поставку нефти по потолку цен продлен до 30 июня

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Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер в связи с установлением рядом иностранных государств предельной цены на нефть и нефтепродукты из РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает запрет на поставки нефти и нефтепродуктов из России при условии, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается применение ценового потолка, введенного странами G7, ЕС и Австралией.

Указ о контрмерах на потолок цен вступил в силу 1 февраля 2023 года и должен был изначально действовать до 1 июля 2023 года. Однако действие этой меры неоднократно продлевалось.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем нефть из России на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. Предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.