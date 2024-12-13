Российские ВС за неделю освободили семь населенных пунктов

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Российские ВС за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка Курской области. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.