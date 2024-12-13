В Иерусалиме официально открылось посольство Парагвая

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В Иерусалиме официально открылось посольство Парагвая. В церемонии его открытия в четверг вечером приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент латиноамериканской республики Сантьяго Пенья.

Нетаньяху выразил благодарность Пенье за признание Асунсьоном столичного статуса Иерусалима и решение открыть посольство именно в этом городе, подчеркнув, что "Иерусалим был и всегда останется неделимой столицей Израиля", указали в канцелярии главы правительства еврейского государства.

Статус Иерусалима является одной из центральных проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои диппредставительства из города.

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле было перемещено из Тель-Авива в Иерусалим. После этого свои диппредставительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово. В сентябре 2023 года в Иерусалиме начало работу посольство Папуа - Новой Гвинеи.