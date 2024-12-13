Стоимость нефти Brent впервые с 4 декабря превысила $74

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $74 за баррель впервые с 4 декабря.

По состоянию на 13:34 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 0,84% и торговалась на уровне $74,03 за баррель.

К 13:40 мск фьючерс на Brent ускорил рост и находился на отметке в $74,05 (+0,87%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе 2025 года рос на 0,93% и составлял $70,67 за баррель, свидетельствуют данные площадки.