Маск сообщил о перемещении штаб-квартиры SpaceX в Техас

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Штаб-квартира американской аэрокосмической компании SpaceX будет перенесена в Техас, где может появиться новый город Старбейз. Об этом сообщил ее основатель миллиардер Илон Маск.

"Штаб-квартира SpaceX теперь официально будет находится в городе Старбейз, Техас", - указал он в соцсети X. Так Маск прокомментировал петицию, ранее направленную SpaceX местному судье. В ней содержится просьба наделить территорию космодрома Starbase статусом города. Уточняется, что там уже проживают несколько сотен сотрудников компании.

В июле Маск заявил о намерении перенести штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в связи подписанием губернатором штата Гэвином Ньюсомом закона, поощряющего школы защищать права ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено).