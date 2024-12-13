Президент РФ вручил Кадырову орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент РФ Владимир Путин вручил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видео, снятое одним из участников церемонии.

На кадрах видно, что церемония, в которой приняли участие и другие награжденные, состоялась в Кремле. Официально об этом мероприятии не объявлялось.

Указ президента о награждении Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени был опубликован в феврале 2024 года. Награда руководителю региона присвоена за "большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики".