SuperJob: 75% россиян намерены провести новогоднюю ночь в семейном кругу

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Провести новогоднюю ночь в семейном кругу намерены 75% жителей России, еще 6% ночью с 31 декабря на 1 января будут работать. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob сообщает ТАСС.

"В этом году 3 из 4 россиян (75%) планируют провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 6% опрошенных указали, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе. Еще 4% отправятся в путешествие по России, а 2% - на дачу или в деревню", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что только 1% респондентов планирует сходить в гости в новогоднюю ночь. Еще 5% сообщили, что встретят праздник в других местах, например, за границей, в кафе, ресторане или на берегу моря.

Опрос проводился среди 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ.