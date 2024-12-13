Кто на очереди после Сирии?

Юрий Веселов, военный обозреватель

Становится очевидным, что за спиной проведенного Турцией государственного переворота в Сирии, стояли США и Израиль. Напрашивается тривиальный вопрос: кому был выгоден результат?

Ответ прост: все три страны стали выгодоприобретателями.

Эрдоган, руками которого Дамаск, можно сказать, утратил государственность, рассчитывает получить от нового президента США «благословение» на оттеснение с севера Сирии проамериканских курдских вооруженных формирований, создание буферной зоны на глубину до 40 км от турецкой границы для расселения там около 3 млн. находящихся в Турции сирийских беженцев.

Кроме того, в самой Турции многочисленные политики-соратники президента вынашивают идею присоединения северо-западного сирийского анклава Африн и части территории провинции Алеппо вместе с ее одноименным административным центром к турецкой территории. Считая их исконными историческими землями.

А еще турецкий лидер на днях заявил, что якобы «в мире остались только два лидера» международного значения – он и Владимир Путин с намеком на то, что они обязаны дружить, несмотря на всякие обстоятельства. На самом же деле он своими словами хотел показать, «кто сейчас в доме хозяин».

Англосаксы в лице США обрели возможность прекращения военного присутствия России в Сирии и контроля за обстановкой в Восточном Средиземноморье и восточной части Ближнего Востока. Русские в этом регионе были для американцев словно бельмо на глазу. И, хотя представители российского политического руководства заявляют, что вопрос о судьбе авиационной базы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМС РФ в Тартусе «находится на контроле» и об этом ведутся сейчас переговоры с мятежниками, вероятность сохранения военных объектов за Москвой остается не большой.

Обосновавшийся в Дамаске лидер запрещенной в России международной исламской террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Джулани придерживается ранее высказанного направления в политике. «Мы открыты для дружбы с Израилем (а, значит, и с США – ред.). У нас нет врагов, кроме режима Асада, «Хизбаллы» и Ирана. То, что делал Израиль против «Хизбаллы» в Ливане, очень помогло нам. Теперь мы позаботимся об остальном», - заявил главный террорист и последователь «Аль-Каиды».

По сообщению американского издания «The New York Times», представители правящих кругов в США рассматривают перспективу исключения группировки «Тахрир» из списка террористических организаций. Известно, что сам Джулани длительное время провел в американских застенках за участие в военных действиях в Ираке на стороне Исламского государства (запрещенная в РФ международная террористическая группировка).

Таким образом, вряд ли Джулани и его сторонники согласятся на сохранение российского военного присутствия в Сирии. Скорее, наоборот.

Что касается пришедшего к власти Дональда Трампа, то он может предложить Москве торг: сохранение российских военных объектов в обмен на подписание с Киевом соглашения на условиях Вашингтона, а также отказа русских от военно-технического сотрудничества с Тегераном. Однако все это только вероятность: ясность наступит после полноправного вступления Трампа в должность в середине января.

Наиболее «ценный приз» достался поддержавшему Эрдогана Биньямину Нетаньяху, выловившему в этой мутной воде самую дорогую и вкусную рыбку.

Наступление радикалов из террористического анклава Идлиб и подконтрольного Пентагону района Ат-Танф с одновременным мятежом антиправительственного подполья в провинции Деръа стало причиной беспорядочного бегства хваленых про-иранских шиитских милиций в Ирак. Военные советники и специалисты Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) Ирана также быстро свернули деятельность, но в целом организованно покинули сирийские объекты и были эвакуированы. Таким образом, при содействии Турции Израиль добился фактического развала тройственной «оси исламского сопротивления» в составе Ирана, Сирии и ливанской «Хизбаллы», в которой Тегеран являлся стержневой основой.

Благодаря Эрдогану, иранское военное присутствие в Сирии, которой отводилась роль перевалочной базы поставляемого из Ирана оружия, боеприпасов и других материальных средств войны для вооружения ливанских шиитов «Хизбаллы», было завершено. Про-иранские милиции в Сирии убрались восвояси.

В ходе специальной военной операции против «Хезбаллы» Ливана израильтяне уничтожили и нейтрализовали все управление этой организации, включая ее высшее политическое и военное руководство, а также командный состав формирований среднего звена. Нанесен непоправимый ущерб сосредоточенного на юге Ливана вооружения: уничтожены пусковые установки реактивной артиллерии, полевая артиллерия, все склады хранения боеприпасов и практически все другие материальные средства. Под ударами также находились важные объекты организации в Бейруте, хранилища материальных средств на севере страны и долине Бекаа.

В результате авианалетов и последовавших наземных действий израильской армии потери «Хизбаллы» составили несколько тысяч человек. Можно с уверенностью утверждать, что боеспособность организации сведена к нулю минимум на десять последующих лет.

Другой союзник Ирана и «оси сопротивления» - северо-йеменская группировка «Ансар-Алла» (хуситы) без военно-технической и другой помощи со стороны Ирана не представляет серьезной угрозы безопасности Израиля. Периодические ракетные обстрелы объектов военной инфраструктуры еврейского государства до настоящего времени имели сомнительные результаты. Можно не сомневаться в том, что со временем израильтянам удастся нейтрализовать и эту угрозу.

Благодаря развязанной Турцией экспансии против Сирии сведению к абсолютному нулю ее обороноспособности, израильтяне, уже можно сказать утвердительно, отхватили себе еще один кусок чужого государства – остальные пять холмов сирийских Голанских высот.

Вместе с тем, несмотря на выгодные военные и политические приобретения, евреи получили и головную боль в виде нынешнего хаоса с последующей нестабильностью обстановки в соседнем государстве. Безусловно, по признанию представителей израильского руководства, военное присутствие России в Сирии во многом обеспечивало безопасность южного соседа, представляло реальный сдерживающий фактор в активности Тегерана и Дамаска. Как поведут себя пришедшие к власти в Сирии террористы, предполагать сложно. Одно дело – риторика, другое – действительность и пересмотр взглядов.

Для Израиля и США Иран остается реальной головной болью. Еще поговорим об этом.