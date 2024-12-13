Суточные потери ВСУ в Курской области составили более 200 человек

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 200 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 3 танка, из них 2 танка Challenger британского производства, 2 боевые машины пехоты, в том числе БМП Marder немецкого производства, 2 бронетранспортера, боевая бронемашина, 9 автомобилей, артиллерийское орудие, 6 минометов и станция радиоэлектронной борьбы", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что всего сначала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 40 260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1 252 боевые бронемашины.