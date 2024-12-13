ФРГ: перед Рождеством проблемы у всех, кроме Бундесвера

Павел Александров, международный обозреватель

У немецких социологов сейчас наступила горячая пора. Можно предположить, что причина далеко не только в их традиционном предрождественском любопытстве. Особенный интерес к настроениям граждан ФРГ в преддверии Рождества и Нового года объясняется сейчас еще и предстоящими в феврале досрочными парламентскими выборами в Бундестаг, в результате которых страну, вероятнее всего, возглавит и новый канцлер, и новая правящая коалиция. Кстати, имя следующего главы кабинета можно предсказать с уверенностью: это – лидер ХДС Фридрих Мерц.

Но вот состав будущей правительственной коалиции остается большой загадкой, ведь даже, если христианские демократы в союзе с ХСС и наберут 30+ процентов голосов бюргеров, выбор коалиционного партнера и переговоры с ним будут сильно затруднены из-за спада популярности социал-демократов, «зеленых» и свободных демократов (СвДП), а также «нерукопожатности» партии «Альтернатива для Германии».

Наиболее оптимистичными выглядят результаты предрождественского опроса населения ФРГ, который проводили военные социологи из Университета Бундесвера в Мюнхене. По их данным, у каждого седьмого респондента ожидания от предстоящих праздников гораздо лучше, чем годом ранее. Соответственно таким оптимистом в прошлом декабре был только каждый восьмой бюргер, а во время пандемии коронавируса – лишь каждый четырнадцатый. В качестве подарка большинство, как и прежде, хотели бы получить деньги. Последующие приоритеты – путешествия и книги. Шестнадцать процентов респондентов покупали подарки близким еще в конце ноября, во время распродаж «чёрной пятницы».

Довольно многие из опрошенных относятся к рождественским праздникам по разным причинам без особого восторга. Так, 54% из них считают их «слишком большой финансовой нагрузкой». Практически столько же опрошенных сожалеют о том, что «многие люди остаются в эти дни в одиночестве», хотя только каждый десятый признался, что это касается именно его лично. Тридцать восемь процентов респондентов отметили, что им приходится «прилагать усилия для создания праздничного настроения».

Кстати, теме одиночества в свете близких новогодних праздников отдельное исследование посвятил авторитетный социологический институт Forsa, ведь Рождество в Германии – праздник семейный, как в России Новый год. С наряженной общими усилиями детей и взрослых ёлкой и кучей подарков под ней. Провести Рождество в одиночестве – ощущение малоприятное. Согласно опросу Forsa, более 68% немцев в возрасте от 18 до 39 лет «часто, иногда или редко» испытывают одиночество. Респондентов старше 40 лет это касается заметно реже – всего лишь половину опрошенных. При этом более молодые часто признают, что «сильно или очень сильно страдают» от одиночества (36%), а среди лиц старше 40 лет подобные переживания характерны лишь для 20% респондентов.

Ощущение, что ты одинок и никому не нужен возникает не вдруг и по разным причинам. Одна из них – потеря работы. Для сегодняшней Германии проблема актуальная. И не только в сфере крупного бизнеса. О предстоящих закрытиях автозаводов Volkswagen и, как следствие, предприятий фирм-поставщиков автозапчастей и различных комплектующих известно достаточно хорошо. А как обстоят дела у мелкого и среднего бизнеса на фирмах и фирмочках, на которых занято до 500 работников, а их оборот - до 50 млн евро? Кстати, количество таких компаний достигает 3,1 млн (99,4% всех немецких фирм), они обеспечивают более половины чистой добавленной прибыли в стране, на них работает примерно 55% всех трудоустроенных в ФРГ, а 96,9% всех немецких фирм-экспортеров представляют германский средний бизнес. Не даром немецкий средний и малый бизнес считается фундаментом всей экономики Германии.

При этом, согласно актуальному опросу, проведенному Федеральным союзом Народных и кооперативных банков (BVR) совместно с DZ Bank, настроение в этой сфере отнюдь не праздничное. Многие фирмы оценивают свою нынешнюю ситуацию еще хуже, чем даже весной этого года. Основные причины – слабость конъюнктуры, падение объема новых заказов и нехватка квалифицированных кадров. Было опрошено более 1000 владельцев или директоров мелких и средних компаний на предмет оценки перспектив развития их бизнеса в ближайшие 6 месяцев. Настроены они весьма пессимистично: 27% считают, что их экономическая ситуация ухудшится, а на положительное развитие надеются только 20%. Характерно, что весенний опрос принес в свое время прямо противоположные результаты.

Респонденты подчеркивали, что ввиду недозагрузки производственных мощностей в течение двух последних лет им приходится воздерживаться от инвестиций. Кроме того, за ближайшее полугодие больше средних фирм планируют сокращать персонал, нежели чем создавать новые рабочие места. Это, в первую очередь, касается компаний в Восточной Германии и средних предприятий с количеством занятых более 200 сотрудников. Словом, похоже, что с относительно хорошим настроением к Рождеству и Новому году готовятся, в первую очередь, собеседники социологов из Академии Бундесвера. Впрочем, это не удивительно, ведь служба-то эта ведомственная, а вышестоящая инстанция – министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ), который обещал за ближайшие 5-7 лет сделать Бундесвер «готовым воевать». Против кого? Против России, разумеется, которая, как считает этот социал-демократ и соратник канцлера Олафа Шольца, победив на Украине, двинется дальше на Запад, угрожая Германии. Именно поэтому Писториус и выбрал термин «готовность воевать», а не «повысить боеготовность». Ну, а пока все причастные к Бундесверу, видимо, уже надеются на повышение в должностях, званиях и окладах.