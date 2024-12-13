Главы МИД ЕС утвердят 15-й пакет санкций против России

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Главы МИД 27 стран Евросоюза утвердят 16 декабря 15-й по счету пакет антироссийских санкций из-за конфликта на Украине, а также новые меры за якобы "гибридные действия" Москвы. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ЕС, передает ТАСС.

"Мы утвердим, надеюсь, 15-й пакет санкций против России и новый черный список за гибридные действия", - указал дипломат, не уточнив, о каком черном списке идет речь.

В среду постоянные представители 27 стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций против РФ из-за конфликта на Украине, который включает меры в отношении иностранных танкеров, транспортирующих российскую нефть.