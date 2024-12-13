Марина Харькова, журналист, Донецк

Запад уже ультимативно требует, чтобы Украина отправляла на фронт вчерашних школьников – с 18-ти лет. США вооружат всех новобранцев, если на Украине расширят мобилизационный потенциал, заявил на днях представитель Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, Вашингтон и его союзники будут готовы также обучить рекрутов. В Вашингтоне признают, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет остаётся за Киевом, но подчёркивают, что Украине необходимо пойти на этот шаг.

Миллер подчеркнул, что для получения необходимого вооружения Украине необходимо начать мобилизацию с 18 лет. «Мы ясно дали понять, что если они предоставят дополнительные силы для участия в борьбе, то мы и наши союзники будем готовы снарядить эти силы и обучить их», - сказал Миллер. До него требовал от Киева расширить свой военный резерв госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он подчеркнул необходимость продолжения мобилизации на Украине: «Это имеет критически важное значение, потому что даже при наличии денежных средств и боеприпасов необходимо, чтобы на линии фронта были люди для противостояния российской агрессии. Украине предстоит принять непростые решения, но решения эти необходимы. Многие из нас считают, что задействование в боях более молодых людей — это необходимость. В настоящий момент украинцы в возрасте 18—25 лет в бою не задействованы».

Тему необходимости истребления совсем молодых украинцев дружно подхватили и западные СМИ. «Долгое время союзники Украины избегали поднимать этот вопрос публично из-за его остроты. Однако теперь на Западе надеются заставить Киев пересмотреть свои позиции, оказывая на него общественное давление», - констатировал Reuters. «Несговорчивость киевского режима в этом вопросе и медленное пополнение ВСУ свежими силами разочаровывает. Самый решающий фактор на поле боя сегодня — это украинские военнослужащие, готовые сражаться, чтобы стабилизировать линию фронта. Но Украина не мобилизовывает и не подготавливает достаточное количество военнослужащих для замещения потерь на поле боя» - отметил The Washington Post.

О давлении со стороны США в этом вопросе сообщил и советник руководителя офиса украинского президента Сергей Лещенко: «Могу подтвердить: американские политики из обеих партий давят на Зеленского в вопросе, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнёров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет».

По мнению Зеленского, отправка на фронт молодёжи не будет иметь решающего значения. С его точки зрения, Запад должен укомплектовать должным образом уже воюющие подразделения. «Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для её использования. Мы не должны компенсировать нехватку техники и недостаточную подготовку молодостью солдат». Приоритетом для союзников должно быть обеспечение Украины ракетами и снижение военного потенциала России, а не призывного возраста украинцев, считает он. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, оппозиционный режиму Зеленского, заявил, что Госдепартамент США настаивает на снижении возраста мобилизации украинцев до 18 лет, чтобы затянуть конфликт, кинуть в мясорубку молодёжь и сохранить Зеленского при власти.

Киевский режим сейчас испытывает большие проблемы с пополнением своей армии новобранцами. Нехватка людей, нежелание украинцев идти в ВСУ привели к тому, что на фронт забирают даже тяжелобольных и инвалидов, а методы насильственной мобилизации приобрели чудовищные формы. Принуждают идти воевать и молодёжь, и женщин, и стариков. Депутат украинского парламента Ирина Констанкевич заявила, что вышедшие в запас и способные держать оружие в руках мужчины пенсионного возраста должны пополнить ВСУ: «В тылу находятся более 100 тысяч военных пенсионеров пригодного возраста, способных держать оружие в руках, но получающих только пенсии от государства. Они вполне могут пополнить ряды ВСУ, а 40 тысяч из этой категории уже воюют». По её словам, мобилизовать на Украине нужно также спасателей, полицейских, работников других силовых ведомств. Депутат Киевского городского совета и медик ВСУ Алина Михайлова вообще заявила, что на Украине следует мобилизовать насильственно абсолютно всех. А теперь приходит очередь для юношей.

Киевские власти уже начали подготовку общественного мнения к снижению мобилизационного возраста. По информации издания «Главком», сейчас в министерстве обороны обсуждают последние детали вопроса привлечения парней младше 25 лет в армию. Им сулят стартовые выплаты в полмиллиона гривен (около 12 тысяч долларов), бесплатное высшее образование, льготные кредиты и другие бонусы. Таким образом украинский режим хочет решить вопрос с пополнением штурмовых бригад, которые несут самые большие потери на фронте. Уже начата и медийная кампания по продвижению мобилизации с 18 лет. При этом вспыхивающее народное возмущение гасится обещаниями, что мобилизация молодежи будет только в «элитные-технологические» подразделения, что срок обязательного обучения в учебках составит всего 5-6 месяцев, что первые полгода юношей не смогут отправлять в штурмовые подразделения, что они будут иметь «исключительное право демобилизации» через 2-3 года службы и прочими красивыми словами. Между тем, закон о понижении возраста мобилизации, почти готовый, лежит у Зеленского в кабинете. Это признали источники агентства «Страна.уа». Ожидается, что закон внесут в Верховную раду и быстро примут в первой половине наступающего года. Ведутся дискуссии о мерах, которые надо предпринять, чтобы не спровоцировать быстрый отток молодежи из страны, хотят запретить выезд студентам за границу. Также в закон могут вписать пункт, что все студенты автоматически после окончания ВУЗа мобилизуются. В целом, Зеленский готов понизить возраст мобилизации до 18 лет, если Трамп продолжит военную помощь Украине. Именно этот момент называют основным в торгах с западными партнёрами.

Из-за планов киевского режима снизить мобилизационный возраст украинские подростки будут бежать из Украины, об этом сообщило издание The Times. Журналист цитирует несовершеннолетних харьковчан, которые «готовятся покинуть Украину навсегда, они вынуждены бежать не только из-за непрекращающихся бомбардировок, но и из-за опасений, что их могут отправить на фронт». «Многие мои друзья сейчас выбирают учебу за границей, потому что там безопаснее. В иностранном университете нет риска быть забранным в армию», - рассказал репортёрам 17-летний Дмитрий, собирающийся учиться в Польше и остаться там.

По данным Евросоюза за два последних года в качестве беженцев были зарегистрированы более 190 тысяч украинских мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет. А украинцы продолжают искать любые возможности, чтобы вывезти своих детей. Чтобы остановит поток, паспортные сервисы за границей массово отказывают 18-летним украинцам, не стоящим на военном учете, в выдаче паспортов, включая загранпаспорт, о чём сообщает «Судебно-юридическая газета». Запрет касается даже тех парней, которые покинули пределы Украины до февраля 2022 года, и тех, кто пока не должен вставать на учет по возрасту. А на днях замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко заявила, что украинские парни предпочитают получать временные документы иностранных государств и тем самым они вообще отказываются от гражданства Украины.

Российский политолог Владимир Шаповалов считает, что «позиция Соединённых Штатов, которая выражена их официальными представителями, является вполне понятной и предельно конкретной. Для Вашингтона Украина — это плацдарм для борьбы с Россией, а украинцы — пушечное мясо в этой борьбе ради целей США, а именно ослабления РФ. Поскольку Киев терпит поражение сейчас, задачи и цели американцев стопорятся. Чтобы их выполнение продолжилось, они пытаются найти дополнительные резервы в виде 18-летних. И их совершенно не заботит, что это генофонд нации». Снижение возраста мобилизации спровоцирует демографическую катастрофу в стране.

А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что снижение возраста мобилизации на Украине — дело практически решённое, вопрос лишь в том, когда это будет объявлено. Дипломат обратила внимание на лицемерные попытки Владимира Зеленского сделать вид, будто он заботится о будущих поколениях Украины. «Зеленский, как никто другой, заинтересован в продолжении боевых действий. Их завершение неизбежно приведёт к краху его режима. Он, будучи главарём этой хунты, ни перед чем не остановится, принесёт любую жертву, на алтарь им давно положен украинский народ».

Судя по темпам отправки на фронт абсолютно всех категорий украинцев, лозунг «воевать до последнего украинца» воплощается максимально жёстко и безжалостно.