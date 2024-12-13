Цена бензина Аи-95 за неделю снизилась на бирже на 6,5%

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Цена бензина марки "Регуляр-92" снизилась на биржевых торгах за неделю почти на 5%, а бензина марки "Премиум-95" - на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина Аи-92 снизилась с начала месяца на 4,8%, до 53,258 тыс. рублей за 1 тонну. Цена бензина Аи-95 уменьшилась на 6,5%, до 56,157 тыс. рублей за 1 тонну.

Летнее дизельное топливо подешевело на 4,5%, до 57,237 тыс. рублей за 1 тонну, межсезонный дизель - на 3,7%, до 54,741 тыс. рублей за 1 тонну, зимний дизель - на 3%, до 69,019 тыс. рублей за 1 тонну.

Стоимость топлива для реактивных двигателей снизилась на 1,2%, до 79,263 тыс. рублей за 1 тонну, а топочный мазут вырос в цене на 3,2%, до 28,185 тыс. рублей за 1 тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов уменьшилась на 22%, составив 17,906 тыс. рублей за 1 тонну.

Ранее правительство РФ продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина. Вместе с тем для производителей топлива ограничения на поставки за рубеж были отменены.