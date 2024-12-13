CNN: Трамп направил приглашения на инаугурацию лидерам Аргентины, Италии и Сальвадора

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Будущий президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию иностранных лидеров, в числе которых президент Аргентины Хавьер Милей, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Сальвадора Найиб Букеле. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал CNN.

По словам одного из источников, "Трамп очень хочет, чтобы на инаугурации присутствовали мировые лидеры". Уточняется, что приглашения были преимущественно направлены политикам по неформальным каналам, но часть передали по телефону в ходе обсуждения других вопросов.

Кроме того, телеканал обращает внимание, что приглашение получил и председатель КНР Си Цзиньпин, но, предполагается, что вместо него на инаугурации будет присутствовать делегация высокопоставленных китайских чиновников.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Трамп не направлял главе российского государства Владимиру Путину приглашение на инаугурацию, которая состоится в январе.

На инаугурацию президента США, как правило, приглашают послов и других дипломатов высокого ранга. Согласно данным Госдепартамента, с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на церемонии вступления в должность главы государства в Соединенных Штатах.