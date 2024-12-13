Handelsblatt: в ФРГ цены на электричество обновили исторический рекорд

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В ФРГ цены на электричество обновили исторический рекорд, биржевая стоимость одного мегаватт-часа 12 декабря составила €936, отмечает газета Handelsblatt.

Сообщается, что скачок цен на бирже был зафиксирован в четверг между 17:00 и 18:00. Даже на пике энергетического кризиса в 2022 году этот показатель не поднимался выше €900. Издание связывает такую динамику с погодными условиями: пасмурная и безветренная погода не позволяют солнечным и ветряным станциям работать на полную мощность.

Высокие цены на электричество вынуждают некоторые компании приостанавливать производство. При этом рядовых граждан такие скачки цен, как правило, не затрагивают, поскольку они заключают контракты с поставщиками по меньшей мере на год, фиксируя в них стоимость услуг.

По утверждению Федерального сетевого агентства, выступающего регулятором германской энергосистемы, скачки спотовых цен не представляют собой серьезной угрозы, так как они лишь сигнализируют о том, что на рынке есть компании, которые готовы поставлять электричество за столь высокую цену.