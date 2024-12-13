Политолог Гришанов: для спасения сирийских христиан нужны международные усилия

Во время войны в Сирии ИГИЛ (запрещена в РФ) общая численность сирийских христиан сократилась с 1,5 миллиона до 2011 года до примерно 300 000 человек по состоянию на 2022 год. ИГИЛ совершило несколько нападений на сирийских христиан, в том числе взрывы в Камышлы в 2015 и 2016 годах. Более 120 церквей и христианских культовых сооружений были разрушены.

В 2016 году Белый дом отказался назвать преследование Исламским государством (запрещено в РФ) христиан в Ираке и Сирии геноцидом, сославшись на то, что «еще не было достигнуто» соответствие специфическому правовому содержанию понятия «геноцид». Однако пресс-секретарь Белого дома заверил, что администрация Обамы «уже давно выражает опасения в связи с «тактикой», которую ИГИЛ применяет для «истребления религиозных меньшинств».

Тогда же палата представителей США единогласно, 393 голосами постановила, что хотя конфликт в Сирии и является исключительно виной Башара Асада, ИГИЛ осуществляет геноцид в отношении христиан и других меньшинств (включая суннитов) в Ираке и Сирии. «То, что происходит в Ираке и Сирии является целенаправленным и систематическим истреблением религиозных и этнических меньшинств. Палата представителей единогласно постановила признать преступления ИГИЛтем, чем они являются, то есть геноцидом. Мы будем молиться за преследуемых», — констатировал глава Палаты Пол Райан.

«Риторика резолюции на самом деле ведет к тому, чтобы обосновать свержение Башара Асада, а результатом будет уже полное истребление христиан и других религиозных меньшинств в Сирии», — отмечала в тот период конгрессмен от Гавайских островов Тулси Габбард. «В действительности факт в том, что если завтра правительство Асада будет свергнуто, то любой христианин, езид и представитель других этнических меньшинств в Сирии окажется в гораздо большей опасности, чем сейчас. И угроза будет исходить от ИГИЛ, «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) и других группировок, которые их истребляют».

Catholic Herald писала о российском военном присутствии в Сирии весьма благосклонно: «Российская внешняя политика, несомненно, устроена так, чтобы служить России и тем, кто в ней правит. Однако если вместе с этим она может закончить войну, уничтожить ИГИЛ, «Фронт ан-Нусра» (запрещена в РФ) и другие вооруженные группировки, то Россия может спасти сирийских христиан и тем самым выполнить свое историческое обещание о защите христиан в регионе. Неудивительно, что Русская православная церковь поддержала эту «святую войну» против терроризма. Так или иначе факт в том, что россияне уже вряд ли могут еще больше ухудшить положение христиан в регионе, как то сделали Великобритания и Америка».

Главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов отмечает, что «угроза национальным меньшинствам и христианам в Сирии сейчас весьма существенна. Хочется надеется, что будут предприняты и международным сообществом, и нашей страной, действия по спасению людей, оказавшихся в опасности. Это должны быть коллективные усилия под эгидой ООН. Хотя мы слышим заявления повстанческих группировок, часть которых у нас в стране признана террористическими, о том, что права меньшинств будут соблюдаться, и пока каких-то существенных эксцессов не было, но никто не знает, что будет на следующих этапах. Так, как в той же провинции Идлиб, где группировка «Хаяйт Тахрир аш-Шам»т (запрещена в РФ) выросшая из ИГИЛ и Аль-Каеды, практически вычистила все православные общины и представителей других религиозных конфессий и там была установлена жесткая исламская диктатура. А любые попытки протестовать поддавливались не менее жестоко, чем правительство Асада. Поэтому такая угроза есть».

В то же время, по мнению эксперта, «Европа сама вряд ли что-то может сделать. Мы видим, что она достаточно сильно отошла от христианских ценностей, а на территории некоторых европейских стран, в частности во Франции, происходили нападения на христиан, христианские церкви, на священников, и власти не предпринимали достаточных усилий, чтобы их предотвратить. Поэтому сейчас надо действовать вместе всем государствам. А Россия, скорее всего должна будет объединять усилия с местными региональными державами - с Турцией и с Египтом»