Лукашенко продлил безвизовый въезд в Белоруссию для граждан 38 стран Европы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил безвизовый въезд для граждан 38 стран Европы. Об этом информировал Государственный пограничный комитет (ГПК) республики.

"Учитывая популярность белорусского безвиза среди иностранцев, президентом принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских государств. Иностранцы по-прежнему смогут приезжать в Беларусь без визы до 31 декабря 2025 года включительно", - следует из сообщения в Telegram-канале комитета.

Согласно данным ГПК, с начала действия безвизового режима с 2022 года Белоруссию посетило свыше 1 млн граждан европейских стран. При этом наибольшей популярностью безвизовый въезд пользуется у туристов из Литвы, Латвии, Польши, а также ФРГ, Эстонии, Италии, Великобритании и Франции.