SuperJob назвал самый дорогой предмет у репетиторов в Москве

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Самая высокая стоимость у репетиторов в Москве отмечается по физике - в среднем от 1 500 до 2 500 рублей за академический час. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob, передает ТАСС.

"Исследование предложений опытных столичных репетиторов говорит о том, что самые высокие расценки у репетиторов по физике - в среднем от 1 500 до 2 500 рублей за академический час", - следует из материалов сервиса.

Отмечается, что репетиторы по математике берут от 1 300 до 2 500 рублей за 45 минут занятия, по английскому - от 1200 до 2 500 рублей. Вместе с тем подготовка у репетитора по русскому и литературе, химии и биологии обойдется в 1 300 - 2 300 рублей. А репетиторы по истории и обществознанию зарабатывают 1 300 - 2 000 рублей за академический час.

При этом подготовка к ЕГЭ по предметам школьной программы в Москве стоит дороже на 20%, указывает SuperJob.