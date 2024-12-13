Политолог Брутер: ввод западных миротворцев на Украину совершенно неприемлем для России

Страны ЕС пока не могут достичь консенсуса по вопросу о том, следует ли направлять на Украину европейских миротворцев, если Киев и Москва достигнут соглашения о прекращении огня. Об этом, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах, сообщает агентство Reuters.

"Среди европейских стран нет консенсуса, так что обсуждается идея о том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран, которые не зависят от НАТО, однако имеют двусторонние соглашения с Украиной и очень решительно настроены", - заявил Reuters источник.

При этом два европейских дипломата на условиях анонимности заявили агентству, что пока по этому вопросу не высказывалось конкретных предложений, а список готовых на такой шаг стран тоже пока не определен.

Как отмечает агентство, возможность размещения европейских военных на украинской территории в четверг в Варшаве обсуждали президент Франции Эмманюэь Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск. В ноябре Макрон обсуждал эту инициативу с главой британского правительства Киром Стармером. Источники Reuters также сообщают, что переговоры по этой теме Киев вел со странами Скандинавии и Балтии.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что «никаких перспектив у Макрона как миротворца нет. Поэтому обращать внимание на эту его активность не стоит. Она связана лишь с его проблемами внутри страны, и он, как настоящий француз, пытается делать вид. Образно говоря, он надувается, пытается строить из себя больше, чем он есть на самом деле. Правильнее ему было бы разобраться с премьер-министром, а он пытается заниматься миротворчеством».

В то же время, как полагает эксперта. «тема введении миротворческого контингента на Украину - очень интересный вопрос. Запад пытается этим давить на Россию и спекулировать этой темой. Это можно сравнить с тем, что приходя на переговоры, Запад уже изначально ставит вопрос так, что другая сторона якобы уже де-факто согласна со всем этим. Что ставит другую сторону в заведомо проигрышное положение. Поэтому в данном вопросе у России должна быть официальная очень жесткая позиция. Запад пытается спекулировать, и ответ должен быть таким, что любые переговоры о введении миротворческих войск недружественных государств на Украину невозможны в принципе, и не будут рассматриваться как допустимая опция. Да, Запад не может продавить этот вопрос, он обманывает и пытается взять активностью или даже агрессивностью».