Зурабишвили заявила, что не намерена покидать Президентский дворец

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать Президентский дворец после окончания срока полномочий 29 декабря.

"Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь", - сказала она в ходе телеобращения.

Выборы нового президента Грузии намечены на 14 декабря, а инаугурация - на 29 декабря. Зурабишвили, как и оппозиция, не признает результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 ноября. Они считают нелегитимным парламент нового созыва, который должен избрать нового главу государства.