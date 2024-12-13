На большей части ЮАР установилась рекордная жара

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На большей части территории Южно-Африканской Республики с приходом в Южное полушарие с 1 декабря лета установились рекордно высокая температура. Об этом информировала метеорологическая служба ЮАР.

Как отмечается, в ряде районов страны фиксируются исторические температурные максимумы. Так, на этой неделе в городе Тви-Ривьере (провинция Восточный Кейп) температура воздуха достигла 45,9 градуса Цельсия. Горячий воздух пришел страну из Калахари, которая является второй по размеру пустыней Африки.

В столичной провинции Гаутенг, на территории которой расположены мегаполисы Йоханнесбург и Претория, в последние два дня температура воздуха достигает 38 градусов Цельсия.

Жара уже повлекла за собой многочисленные аварии на электросетях и водопроводах в крупнейших городах ЮАР. Так, в ряде районов Йоханнесбурга введен режим экономии воды. Критическая ситуация наблюдается и в заповедниках ЮАР, где пересыхают источники воды. В результате животные вынуждены преодолевать большие расстояния в поисках водопоев.