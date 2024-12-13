Рождаемость в России выросла на 11,5%

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Рождаемость в России в октябре в сравнении с сентябрем выросла на 11,5%, за месяц родилось свыше 108 тыс. младенцев. Соответствующие данные приводятся на сайте Росстата.

"В октябре 2024 года родилось 108 тыс. 199 младенцев, зарегистрирован 74 тыс. 961 брак. В октябре 2024 года на 11,5% увеличилась рождаемость в сравнении с сентябрем 2024 года и на 1,6% в сопоставлении с октябрем 2023 года", - следует из публикации.

Рост рождаемости зафиксирован в 44 регионах РФ. Максимальные темпы увеличения рождаемости отмечаются в Еврейской автономной области (+31%), Республике Дагестан (+13,7%) и Орловской области (+13,7%).

Кроме того, число разводов в октябре текущего года сократилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. За 10 месяцев число разводов уменьшилось на 6% по сравнению с 2023 годом. Вместе с тем в октябре младенческая смертность снизилась на 3,1% в сравнении с октябрем прошлого года, а снижение за январь-октябрь составило 5,6%.