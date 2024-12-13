NYT полагает, что конфликт на Украине закончится в 2025 году

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По мнению газеты The New York Times (NYT), конфликт на Украине закончится, вероятнее всего, в 2025 году.

Издание указывает, что следующий год станет "годом переговоров", а победа Дональда Трампа на президентских выборах в США только придаст импульс переговорному процессу. Отмечается, что будущий глава вашингтонской администрации хочет, чтобы переговоры начались "как можно скорее".

В июне президент России Владимир Путин заявил, что выход на мирное решение украинского конфликта без участия РФ и честного взаимодействия с ней невозможен. Кроме того, российский лидер обозначил условия для урегулирования ситуации на Украине. В их числе - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от членства в НАТО. Москва также считает необходимыми снятие всех западных антироссийских санкций и закрепление за Украиной нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса.