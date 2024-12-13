ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 78,7%

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину вырос на 0,1 п.п. за последнюю неделю и составляет 78,7%. Опрос проводился со 2 по 8 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,7% участников опроса (плюс 0,1 п.п. за неделю)", - следует из материалов соцслужбы. Показатель одобрения деятельности главы государства за неделю не изменился и составил 75,7%.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 50,1% опрошенных (плюс 0,2 п.п. за неделю), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52,6% сограждан (плюс 1,4 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61,1% респондентов (плюс 0,7 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 29,4%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,3%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,0%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,1%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,5%, КПРФ - 9,3%, ЛДПР - 10,8%, "Справедливой России - За правду" - 4,2%, "Новых людей" - 7,3%.