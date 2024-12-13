Президент Бразилии покинул отделение интенсивной терапии

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после операции для предотвращения кровоизлияния в мозг покинул отделение интенсивной терапии в Сан-Паулу. Заключение врачей размещено на странице бразильского лидера в соцсети X.

"Президент Луис Инасиу Лула да Силва находится в госпитале Sírio-Libanês в Сан-Паулу в палате полуинтенсивной терапии", - сказано в документе. Согласно заключению врачей, пациент "сохраняет ясность ума, нормально ест и прогуливается по коридорам".

Лулу да Силву госпитализировали утром 10 декабря из-за кровоизлияния в мозг. В среду он перенес вторую операцию для предупреждения повторного кровотечения.

19 октября президент Бразилии получил бытовую травму в результате падения в своей резиденции. Его госпитализировали с угрозой кровоизлияния и наложили пять швов.

В настоящее время обязанности главы государства временно исполняет вице-президент Жералду Алкмин.