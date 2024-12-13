Недельные потери ВСУ составили более 12 тыс. военных

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Недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всех направлениях специальной военной операции (СВО) составили более 12 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Согласно данным МО РФ, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 2 230 военнослужащих, "Запад" - более 3 350, "Юг" - свыше 1 830, "Центр" - более 3 340, "Восток" - до 1 050, "Днепр" - до 290.