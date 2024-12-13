NBC: команда Трампа обсуждает прекращение конфликта на Украине

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Команда будущего президента США Дональда Трампа ведет переговоры с нынешней американской администрацией и украинскими чиновниками о завершении конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Уточняется, что конкретные детали плана урегулирования советники Трампа и кандидаты на должности в его администрации еще не оглашали.

Как заявил один из источников, "Трамп действительно серьезно нацелен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день своего президентства".

По информации телеканала, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел ряд контактов со своим преемником на этом посту Майком Уолтцем. При этом они сфокусировались на обмене данными, но не обсуждали стратегии прекращения конфликта или достижения перемирия.