Как Нетаньяху хочет спасти Иран

Юрий Веселов, военный обозреватель

Глава израильского правительства выступил 12 декабря с экстренным обращением к иранскому народу, в котором предупредил о скором ударе по ядерным объектам Исламской Республики.

С присущей Биньямину Нетаньяху наглой непосредственностью он подчеркнул, что «Израиль хочет мира и народ Ирана об этом хорошо знает». Однако мира не следует ожидать, так как жители этой страны «страдают под гнетом режима, который вас порабощает, а нам (Израилю) угрожает». На волне безрассудной радости от произошедших в Сирии событий и безнаказанности продолжающихся авиационных ударов по ее территории премьер еврейского государства замахнулся теперь на Иран, и требует его народ поддержать израильские бомбежки.

«Ваши тираны вложили более 30 млрд. долларов в поддержку Асада в Сирии и свыше 20 млрд. долларов в «Хизбаллу» в Ливане. Вы, вероятно, кипите от ярости от того, что эти деньги не были потрачены на новые дороги, больницы, школы, но пошли на содержание террористов», - увещевал персов главный израильский «миротворец».

Из его выступления можно сделать вывод о том, что иранцы страстно мечтают о бомбардировке их страны, чтобы жить стало лучше и счастливее. При этом он оправдывает планы израильского руководства тем, что «единственное, чего желает Израиль – это защитить себя. Но когда мы это делаем (бомбим), то мы защищаем цивилизацию».

По сведениям источников арабского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», ВВС Израиля приведены в полную боевую готовность для нанесения массированных ударов по размещенным в Иране ядерным объектам. Тем более, что в нынешних условиях евреям ничто не угрожает: истребители будут лететь через воздушное пространство Сирии и Ирака, у которых нет средств ПВО для противодействия. Сирийские зенитные средства почти все уничтожены, боевые расчеты разбежались. Ирак также не располагает оружием, способным противостоять израильской авиации. И, к тому же, его военно-политическое руководство фактически смирилось с действиями израильтян и американцев, считая события в Сирии и вокруг нее не затрагивающими интересы и безопасность Багдада.

Надо признать, что и Иран, судя по результатам предыдущего авианалета Израиля, не способен к эффективной воздушной защите. Командование израильских ВВС уже получило практику нанесения ракетно-бомбовых ударов по Ирану, которые будут наноситься из воздушного пространства соседнего Ирака. Только, если раньше израильтяне классифицировали свою воздушную операцию в качестве проверки, то теперь они будут действовать всей мощью и «с большим усердием».

Примечательно то, что только руководство Израиля уверено в скором создании в Иране атомного оружия. Другие страны, в том числе США, не располагают об этом достоверными сведениями. Да, МАГАТЭ утверждает, что у Тегерана до 2003 года существовала военная часть его программы развития ядерной энергетики. Вместе с тем генеральный директор этой международной организации Гросси так же не располагает сведениями об иранском ядерном распространении. В то время, как Израиль является государством-обладателем атомного оружия.

Израилю и его заокеанскому союзнику следовало бы знать, что каким бы не были результаты бомбардировок Ирана, эти агрессивные действия еще более убедят Тегеран в необходимости ускорения работ по созданию атомного оружия, которое станет гарантом безопасности страны. Хотя Россия не приветствует увеличения клуба стран-обладательниц оружия массового поражения.