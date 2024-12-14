Председатель МУС: санкции США поставят крест на деятельности Международного уголовного суда

Экономические санкции, которые США планируют ввести против Международного уголовного суда (МУС), угрожают самому существованию международного трибунала. Об этом заявила председатель МУС японка Томоко Аканэ в интервью газете «Асахи». По ее словам, экономические санкции, обсуждаемые в Сенате США «сделают дальнейшее существование Международного уголовного суда невозможным».

Палата представителей США уже приняла законопроект о введении экономических санкций против МУС. Этот шаг был предпринят после того, как в ноябре Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и других израильских чиновников за предполагаемую причастность к военным преступлениям против Палестины.

В Сенате США также сформировалась двухпартийная коалиция в поддержку законопроекта о введении экономических санкций против МУС.

Аканэ полагает, что санкции могут распространиться на широкий круг прокуроров, судей и других сотрудников МУС, включая её саму.

По ее мнению, если санкции вступят в силу, «есть вероятность, что банки не только в США, но и в Европе могут приостановить все операции с МУС. Если это произойдёт, мы не сможем платить нашим сотрудникам и будем вынуждены прекратить свою деятельность».

Она заявила также, что в этом случае ордера на арест, выданные МУС в отношении израильских политиков, лидеров ХАМАС, а также президента России Путина, станут недействительными.

Россия не признает легитимность Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест премьер-министра Бенжамина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya. «Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», - сказал Медведев.

В свое Telegram-канале Медведев также с иронией оценил реакцию в США на решения Международного уголовного суда (МУС) в отношении руководства Израиля, назвав такую позицию «честной и открытой».

«Ну что ж, США признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства за исполнение актов МУС в отношении должностных лиц их сателлитов. Честная, открытая позиция», - написал Медведев.

Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.

В июле 2023 года МВД России объявило в розыск Томоко Аканэ, так как она была одной из судей МУС, вынесших «незаконные решения об аресте» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. В мае прошлого года ведомство заочно предъявило обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале. Они также объявлены в розыск.