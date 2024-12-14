Южная Корея теряет своего президента

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Парламент Южной Кореи в субботу объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, который «для защиты конституционного строя» попытался 3 декабря ввести чрезвычайное положение в стране, распустить парламент и резко ограничить политические свободы. В результате решения парламента президентские полномочия Юн Сок Ёля приостановлены, а исполняющим обязанности президента стал премьер-министр Хан Док Су. Утвердить импичмент должен Конституционный суд в течение 180 дней. Но уже сейчас в отношении Юна начато расследование на основе обвинения в попытке государственного переворота, и вероятность того, что он сохранить свое политическое положение, да и свободу, чрезвычайно мала. А Южную Корею ждет похоже крайне непростой период политической нестабильности, связанный не только с импичментом, но и неизбежными президентскими выборами.

В прошлую субботу правящая Народной партия сорвала первую попытку импичмента, бойкотировав голосование. Однако на это раз за отстранение Юна проголосовало 204 депутата из 300, включая по меньшей мере 12 депутатов от правящей партии, и это решило исход парламентской процедуры, требующей одобрения 2/3 депутатов. За время нынешнего кризиса политическая линия партии колебалась с максимальной амплитудой – от требования отставки Юна, до попыток срыва импичмента. Но давление общественного мнения - а по данным опросов, проведённых Gallup Korea в пятницу, 75% респондентов выступают за импичмент Юна – повлияло на ее членов, хотя большинство все же проголосовало против отстранения президента.

Юн, избранный президентом в мае 2022 года, заявил после голосования в парламенте, что будет делать всё возможное для страны «до самого конца». Опальный президент подчеркнул: «Я никогда не сдамся», но похоже, прокуроров его энтузиазм не беспокоит.

Если Конституционный суд одобрит это решение, Юн станет вторым президентом в истории Южной Кореи, отстранённым парламентом от должности после Пак Кын Хе, которая была подвергнута импичменту в 2017 году за коррупцию и злоупотребление властью. Через 20 дней после импичмента ее арестовали по обвинению во взяточничестве, а через год осудили в конечном итоге на 25 лет тюрьмы и выплате штрафа в 20 миллиардов вон. Правда через три года ее помиловал тогдашний президент Мун Чжэ Ин.

Импичмент Юна был инициирован ведущей оппозиционной Демократической партией. Ее лидер Ли Дже Мён назвал действия Юна «безумным объявлением войны своему народу». Демократы, а также пять других оппозиционных партий утверждают, что президент нарушил конституцию, когда ввёл военное положение, которое продлилось всего шесть часов с вечера 3 декабря до раннего утра следующего дня. Конституция Южной Кореи действительно позволяет президенту объявить военное положение, но только в случае войны или серьёзной чрезвычайной ситуации. Главной же причиной, вынудившей Юна пойти на самоубийственный шаг, стала обструкция его политической деятельности со стороны оппозиционных партии, имеющих большинство в парламенте. Оппозиция не позволила провести госбюджет, а также проводила через парламент кадровые назначения, в том числе и прокуроров, которые должны были рассматривать обвинения в коррупции как в его адрес, так и в адрес его красавицы-жены, подозреваемой в незаконном получении ценных бумаг, а также дорогих подарков, смахивающих на взятку. Многие обозреватели полагают, что страх за судьбу жены и доведет президента до цугундера.

Глава Управления по расследованию коррупции высокопоставленных чиновников О Дон Ун заявил 11 декабря, что его ведомство будет добиваться задержания или ареста президента Юна.

«Если ситуация позволит, мы попытаемся произвести экстренный арест или арест на основании судебного ордера», — заявил он в парламенте. Это заявление прозвучало на фоне попыток полиции провести обыск в президентском кабинете в рамках расследования предполагаемого мятежа. Но администрация воспрепятствовала этому, сославшись на «официальную и военную тайну». Тем не менее министерство юстиции Южной Кореи ввело запрет на выезд президента за рубеж.

Полиция провела обыски в офисах Национального полицейского агентства, Сеульского полицейского управления и Национальной гвардии, а 11 декабря были арестованы глава Национального полицейского агентства Чо Джи Хо и глава Сеульского полицейского управления Ким Бон Сик, обеспечивавшие силовую поддержку действий президента и попытавшихся блокировать здание парламента.

Арестован и министр обороны Ким Ён Хён по подозрению в том, что он сыграл ключевую роль в организации путча. Прокуроры утверждают, что Ким приказал своим заместителям направить военных в здание парламента и в Национальную избирательную комиссию. В тюрьме бывший министр, попытался покончить с собой, но и тут у него ничего не вышло.

Страна же осталась не только без президента и силовиков, но и без утвержденного бюджета. Зато с несколько потускневшей международной репутацией.

Правительственный источник соседней Японии заявил агентству Киодо, администрация Юн Сок Ёля может оказаться «хромой уткой». «Мы можем вернуться к тому времени, когда двусторонние отношения ухудшились», — сказал источник.

Правда на фоне политического хаоса в Сеуле Япония, США и Южная Корея экстренно подтвердили, что продолжат тесно сотрудничать в отношениях с Северной Кореей. Во время встречи в Токио высокопоставленные дипломаты из трёх стран вновь выразили «серьёзную обеспокоенность» по поводу расширения военного сотрудничества Северной Кореи с Россией, а также её программ по разработке ядерного и ракетного оружия.

Три страны подчеркнули важность сотрудничества «даже в условиях различных осложняющих ситуаций», — заявило МИД Японии, имея в виду события прошлой недели в Южной Корее.

В тоже время глава правительства Японии Сигэру Исиба, который активно продвигает планы укрепления военного сотрудничества с Республикой Корея в пику КНР, планировал в январе посетить Сеул. Но теперь его визит под вопросом.

При Юн Сок Ёле США, Япония и Южная Корея заметно активизировали сотрудничество в области обороны. В порты страны вернулись атомные подводные лодки США. В то же время он попытался ослабить антияпонские настроения в стране, которая до 1945 года была колонией Японии. Параллельно он проводил жесткий курс в отношении КНДР, поэтично называемый «холодным ветром». Теперь же погода может немного измениться. Скорее всего Демпартия в Японии сможет после путча провести своего кандидата на выборах президента страны, а у нее курс «солнечного тепла» в отношении Пхеньяна: диалог, снижение напряженности, гуманитарные контакты.

Но это в будущем, а сейчас страны вступила в период крайней политической неопределенности, сильно контрастирующий со стабильной ситуацией в КНДР.