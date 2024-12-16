Российский посол остается в Дамаске

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Посол РФ в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске и продолжает работу. Об этом со ссылкой на российское посольство сообщает ТАСС.

"Посол на месте", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад в МИД РФ информировали об эвакуации из Дамаска части персонала российских загранпредставительств. Вместе с тем там отметили, что работа посольства продолжается.