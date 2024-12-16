Пушилин сообщил об освобождении населенного пункта Шевченко

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Российские ВС улучшили ситуацию на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) после освобождения населенного пункта Шевченко. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Российские подразделения продолжают продвижение по нескольким направлениям. Это касается и самого Красноармейска, это касается и Димитрова, поэтому после освобождения поселка Шевченко, скажем, ситуация у наших подразделений существенно улучшилась", - сказал он.

Пушилин отметил, что также продвижение российских сил наблюдается на краснолиманском направлении. "Что касается Часова Яра, там тоже есть положительные новости и по самому огнеупорному заводу, и, фактически, у противника остается пока что еще высотная застройка за заводом", - отметил он.