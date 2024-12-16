Со второго танкера "Волгонефть" эвакуировали 14 человек

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Эвакуация экипажа танкера "Волгонефть 239", севшего на мель после дрейфа у берегов Тамани, завершена. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает ТАСС.

"Операция по спасению экипажа танкера "Волгонефть 239" завершена. Все 14 членов экипажа эвакуированы на берег", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о возобновлении работ по эвакуации и спасении пяти человек. Угрозы жизни экипажа не было.