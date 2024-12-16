Каллас: Евросоюз не обсуждает отправку "миротворцев" на Украину

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Государства Европейского союза не обсуждают отправку "миротворцев" на Украину. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу министров иностранных дел сообщества.

"Чтобы отправить миротворцев на Украину, там должен установиться мир. Однако, если вы смотрели интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Такеру Карлсону, то он открыто говорит, что Россия не отступит от своих целей. Поэтому этот вопрос не подлежит обсуждению", - сказала глава евродипломатии журналистам.