Песков: окончательных решений о будущем российских баз в Сирии пока нет

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Будущее российских баз на территории Сирии еще не определено, Москва находится в диалоге с контролирующими ситуацию в этой стране силами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К настоящему моменту каких-то окончательных решений в этой связи нет, мы контактируем с представителями тех сил, которые сегодня контролируют ситуацию в стране. Все это будет определяться в ходе диалога", - сказал Песков в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, принято ли решение о судьбе российских баз в Сирии.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная недалеко от города Джебла в провинции Латакия. Советскую базу в Тартусе открыли в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана 30 сентября 2015 года.

В конце прошлого месяца вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил были выведены из столицы. Башар Асад покинул президентский пост и выехал из страны, поручив осуществить передачу власти мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.