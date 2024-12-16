Российский рынок акций на открытии демонстрировал снижение

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Российский рынок акций 16 декабря снижается на открытии торгов Московской биржи, юань перешел к снижению после роста в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали снижение на 0,43%, до 2 474,62 и 753,70 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов рос на 6,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,934 рубля.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 468,18 пункта (-0,68%), индекс РТС составил 751,74 пункта (-0,68%). В свою очередь, курс китайской валюты находился на уровне 13,782 рубля (-8,7 копейки).

Московская биржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.