Совет ЕС принял 15-й пакет санкций против России

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Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, добавив в черный список 84 физлица и компании из России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, транспортирующие российскую нефть. Об этом сказано в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Совет ЕС принял 15-й пакет санкций, в отношении 54 физических и 30 юридических лиц", - следует из заявления. Санкции применены в том числе против "2 чиновников КНДР" и китайских компаний, которых ЕС подозревает в поставке в РФ электроники и компонентов беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем запрет на заход в порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта был введен против 52 танкеров из третьих стран, которые якобы перевозят российскую нефть, невзирая на так называемые "потолки цен", которые пыталась применить Группа семи.

Кроме того, в новый пакет санкций ЕС внесены 32 компаний из КНР, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ, которых подозревают в "участии в обходе торговых ограничений" и приобретении товаров двойного назначения для России.

Запрещено также признавать и исполнять на территории Европейского союза решения, вынесенные российскими судами по искам, связанным с компаниями ЕС в России.

Рестрикции вступят в силу после публикации в "Официальном журнале" ЕС, которая ожидается в ближайшее время.