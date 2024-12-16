Глава правительства Киргизии Жапаров освобожден от должности

© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров своим указом освободил от должности главы правительства республики Акылбека Жапарова. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы киргизского государства сообщает ТАСС.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Акылбека Жапарова от должности председателя кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

И. о. главы кабмина назначен первый вице-премьер Адылбек Касымалиев. Согласно законодательству правительство республики распущено не будет и продолжит работу.

Акылбек Жапаров возглавил кабмин в октябре 2021 года. За три года ВВП республики вырос почти в два раза. В период премьерства Жапарова в Киргизии был реализован ряд крупных экономических проектов. В частности, во взаимодействии с узбекской стороной был запущен завод по сборке легковых и грузовых авто.