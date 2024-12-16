Трамп игнорирует нынешнего премьера Японии, но встретился с вдовой Синдзо Абэ

По теме:







Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Избранный президент США Дональд Трамп встретился 15 декабря со вдовой бывшего премьер-министра Синдзо Абэ - Акиэ Абэ. Трамп и его супруга Меланья пообедали с ней в резиденции президента Мар-а-Лаго во Флориде.

Мелания также опубликовала фотографию со встречи в социальной сети Трампа Truth Соц. сети сопроводив ее словами: «Для нас было честью снова принимать госпожу Акиэ Абэ в Мар-а-Лаго. Мы с любовью вспоминали её покойного мужа, бывшего премьер-министра Абэ, и чтили его выдающееся наследие».

СМИ утверждают, что сам Трамп пригласил Акиэ на личную встречу из-за его близких отношений с покойным премьер-министром Японии, который был убит в 2022 году. CNN сообщает, что встреча была организована в ходе прямого общения между Абэ и Трампом, а не по правительственным каналам.

Нынешняя встреча стала напоминанием того, как Абэ сразу после избрания Трампа в 2016 году отправился в США, чтобы установить неформальные дружественные связи с будущим американским президентом. СМИ утверждали, что миссия Абэ, в ходе которой он даже поиграл с Трампом в гольф, прошла крайне успешно.

В последствии Трамп регулярно звонил вдове Абэ, а также не раз высоко отзывался о погибшем японском политике в своих публичных выступлениях.

Повторить маневр Абэ попытался нынешний японский премьер Сигэру Исиба, который хотел заехать в США по завершении своего турне по Латинской Америке в ноябре нынешнего года и встретиться с только что избранным президентом.

Однако японские дипломаты получили отказ, а правительство Японии объяснило, что, по информации от офиса Трампа, избранный президент не будет встречаться с лидерами других стран до своей инаугурации в январе следующего года в связи с объективными юридическими ограничениями.

Тем не менее, Трамп после этого встретился с президентом Аргентины Милеем, премьер-министром Канады Трюдо, президентом Франции Макроном, и даже президентом Украины Зеленским.

Все это поставило Токио в глупое положение, и сейчас правительство Японии планирует организовать встречу Трампа и Исибы как можно скорее после инаугурации Трампа.

Впрочем, не совсем понятно, насколько эффективной для Японии была дружба Абэ и Трампа. Прийдя к власти, американский президент объявил о выходе США из соглашения о Транс-тихоокеанском сообществе, с которым в Японии связывали большие надежды в преддверии конфронтации с КНР. Он также жестко и небезрезультатно требовал увеличения военных расходов Японии. Кроме того, Трамп продавил льготные пошлины на экспорт американского мясо в Японию и в то же время ввел дополнительные пошлины на японские автозапчасти, объявив это «большой победой». Абэ в свою очередь сказал, что «выиграли все».