Жителей России ожидает три выходных дня перед Новым годом

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Жителей России перед новогодними праздниками ожидают три выходных, всего же на новогодние каникулы в 2025 году придется 11 дней. Согласно утвержденному кабмином производственному календарю, этому будет предшествовать шестидневная рабочая неделя.

Так, суббота 28 декабря будет рабочим днем, 29, 30 и 31 декабря будут последними выходными текущего года, при этом в 2025 году каникулы продлятся с 1 по 8 января.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал в беседе с ТАСС, что такой вариант графика выходных и праздничных дней, по его мнению, удобнее. "Думаю, три дня выходных после шестидневной недели гораздо удобнее", - сказал он, говоря о предложении установить 28 декабря выходной.